Джошуа – Нганну: де дивитися і ставки букмекерів на бій жертви Усика проти ексчемпіона UFC

Британський боксер є фаворитом поєдинку проти представника змішаних єдиноборств.

У п'ятницю, 8 березня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться бій між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Це буде 10-раундовий бій за класичними правилами боксу. Поєдинок розпочнеться не раніше 23:00 за київським часом.

У своєму попередньому бою Джошуа в ніч проти 24 грудня 2023 року технічним нокаутом переміг шведа Отто Валліна. Для Ей Джея ця перемога стала 27-ю у професійній кар'єрі (24 – нокаутом) і третьою поспіль після двох поразок від українця Олександра Усика, який відібрав у британця пояси чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Нганну в останньому бою в ніч проти 29 жовтня 2023-го роздільним рішенням суддів програв володарю титулу WBC у надважкій вазі Тайсону Ф'юрі. Камеруно-французький боєць ММА у третьому раунді відправив "Циганського короля" у нокдаун.

Де дивитися бій Джошуа – Нганну

На території України трансляція бою Джошуа – Нганну буде доступна на платформі DAZN. Вартість показу становитиме 370 грн за місячною передплатою.

У Великій Британії бій також покаже телеканал Sky Sports за системою pay-per-view.

Прогнози букмекерів на бій Джошуа – Нганну

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають британського боксера. На перемогу Джошуа можна поставити з коефіцієнтом 1,36. Нічия – 26,00. Виграш Нганну – 3,85.

На думку аналітиків, найбільш імовірним результатом бою є дострокова перемога Ей Джея – 1,72. Тріумф Джошуа завдяки суддівському рішенню – 4,00.

Коефіцієнт на перемогу Нганну нокаутом становить 4,50. Успіх камеруно-французького бійця за очками – 16,00.

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