Джошуа – Нганну: огляд бою, відео нокдаунів і брутального нокауту

У ніч проти 9 березня в саудівському Ер-Ріяді відбувся поєдинок між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну, а якому британець ефектно знищив свого суперника.

Десятираундовий бій завершився уже в другій трихвилинці, коли Ей Джей відправив представника змішаних єдиноборств у глибокий нокаут.

Перед цим камеруно-французький боєць ще двічі побував на канвасі в першому та другому раундах. Обидва рази він зміг піднятися на ноги і продовжити поєдинок, але потім Джошуа нокаутував суперника потужним ударом у голову.

До вашої уваги відеоогляд бою Джошуа – Нганну, включно з нокдаунами та видовищним нокаутом.

Огляд бою Джошуа – Нганну

Джошуа здобув свою 28-му перемогу на професійному рингу (25 – нокаутом). 34-річний британський боксер виграв четвертий бій поспіль після двох поразок від українця Олександра Усика.

37-річний Нганну програв другий поспіль поєдинок у боксі. У попередньому поєдинку він в ніч проти 29 жовтня 2023-го роздільним рішенням суддів програв володарю титулу WBC у надважкій вазі Тайсону Ф'юрі. У третьому раунді Френсіс відправив "Циганського короля" у нокдаун, але судді назвали переможцем саме британця.

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