Джошуа офіційно отримав право битися з Ф'юрі: WBC пішла назустріч Ей Джею заради мегафайту

Всесвітня боксерська рада (WBC) включила колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа до свого рейтингу, що дозволяє йому претендувати на поєдинок з чинним володарем титулу - Тайсоном Ф'юрі.

Ей Джей розташувався на шостому місці в оновленому рейтингу боксерів надважкого дивізіону за версією WBC.

Тож тепер володар пояса WBC Тайсон Ф'юрі, який наразі не має обов'язкового претендента на чемпіонський бій з ним, може обрати Джошуа як суперника для добровільного захисту титулу.

"Циганський король" має право обрати собі будь-якого опонента з топ-15 рейтингу WBC, тому поєдинок проти Джошуа став повністю легітимним, пише Sky Sports.

Зазначимо, що Усика немає в рейтингу WBC, адже він володіє поясами за іншими версіями - WBA, WBO, IBF та IBO.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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