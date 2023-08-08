Джошуа офіційно знайшли нового суперника після скасування бою з Вайтом через допінг-скандал

Стало відомо, з ким проведе наступний бій колишній чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Як повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing, 12 серпня Ей Джей вийде в ринг проти фінського боксера Роберта Геленіуса.

39-річний скандинав погодився замінити Ділліана Вайта, який провалив допінг-тест перед поєдинком із Джошуа.

Бій Джошуа – Вайт було скасовано. Однак вечір боксу на арені О2 в Лондоні все ж відбудеться. Тепер у головному поєдинку Ентоні битиметься з Геленіусом.

: @anthonyjoshua will now fight The Nordic Nightmare Robert Helenius this Saturday at The O2!



The full undercard takes place as originally planned...



Don't miss all the action live on @DAZNBoxing #JoshuaHelenius pic.twitter.com/MgvQkc3bl9 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 8, 2023

Цікаво, що востаннє Геленіус виходив у ринг всього кілька днів тому – 5-го серпня, здолавши нокаутом свого співвітчизника Міку Міелонена. Для Роберта це був перший бій після поразки від Деонтея Вайлдера у жовтні минулого року – "Бронзовий бомбардувальник" нокаутував фіна в першому раунді.

На рахунку Геленіуса 32 перемоги (21 – нокаутом) та чотири поразки на професійному рингу.

Джошуа на початку квітня 2023 року успішно повернувся в ринг після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика. Британець одноголосним рішенням суддів переміг американця Джермейна Франкліна.

У послужному списку 33-річного Джошуа 25 перемог (22 – нокаутом) і три поразки.

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