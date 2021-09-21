Джошуа побоюється Усика перед захистом чемпіонських поясів: назвав найбільшу загрозу від українця

Британець зробив акцент на особливому стилі українського супротивника.
Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в надважкій вазі Ентоні Джошуа прокоментував майбутній поєдинок проти українця Олександра Усика, який вже прилетів до Лондона.
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За словами британця, головною небезпекою Усика є те, що він - шульга. Водночас Ей Джей зазначив, що під час тренувального табору намагався адаптуватися до незручного стилю українця.
"Найбільша загроза від Усика - це позиція шульги. Олександр бився з багатьма ортодоксальними хлопцями, як я. Протягом усієї кар'єри його суперники діяли практично однаково в бою з ним.
Але під час тренувального табору я готувався до цього. Я дізнався, де мені потрібно ставити ноги, як контролювати шульгу, і в який момент потрібно завдавати удар у відповідь. Останні три місяці я готувався до нього, тому можу сказати, що адаптувався", - сказав Джошуа в інтерв'ю ESPN.
- Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.
- На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.
- 34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.
- На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.
Раніше ТСН Проспорт писав, що промоутер розповів про гонорар Усика за чемпіонський бій із Джошуа.
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