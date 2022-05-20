Джошуа пригрозив "вирубити" Усика: британець зробив гучну заяву перед реваншем

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа розповів про підготовку до другого бою з чинним володарем титулів українцем Олександром Усиком.

Ей Джей зізнався, що розробляє спеціальний план на поєдинок проти Усика. Британець впевнений, що його реалізації дозволить йому перемогти українця та повернути чемпіонські пояси.

"Я можу сказати, що вперше в моїй кар'єрі, ми розробляємо план на бій проти конкретного суперника. Переважно я досягав успіху без елементарних навичок, але, як виявилося, цього було недостатньо.

Тому тепер ми під час підготовки суворо дотримуватимемося нашого плану. Подивимося, що з цього вийде. Я планую повернутися до витоків і "вирубити" цього хлопця", - наводить слова Джошуа Boxingnews24.

Реванш між Усиком і Джошуа повинен відбутися цього літа. Раніше промоутер британського боксера Едді Гірн назвав ймовірні дату та місце поєдинку.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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