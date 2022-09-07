Джошуа прийняв пропозицію Ф'юрі: промоутер розповів, як боксери поділять гонорар за бій

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа готовий вийти в ринг проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі.
Промоутер Ей Джея Едді Гірн повідомив, що його клієнт погодився на умови, які запропонував йому Ф'юрі щодо проведення їхнього поєдинку.
За словами Гірна, 60% гонорару отримає "Циганський король", а решту 40% - Джошуа. Водночас команда Ентоні бажає, аби в разі його перемоги боксери навпаки поділили гроші в реванші.
"Ми прийняли пропозицію 60/40. Ми хочемо, щоб було навпаки у випадку реваншу. Бо якщо ти чемпіон, то заслуговуєш більшого. Це чесно. Ми хочемо провести бій у грудні. Він може відбутись 17 грудня на стадіоні "Мілленіум" у Кардіффі. Це ідеально", - сказав Гірн в інтерв'ю IFL TV.
Раніше чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. Після цього Ф'юрі запропонував Джошуа побитися в грудні цього року.
У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.
Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.
- У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.
- У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.
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