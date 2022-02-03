Джошуа про майбутній реванш із Усиком: поб'ю його навіть без тренера

Ей-Джей серйозно налаштовується на другу дуель із українцем.

Промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Гірн розповів про настрій боксера перед можливим реваншем із українцем Олександром Усиком.

Слова менеджера цитує BoxingNews 24/7.

"Немає іншого шляху, тільки реванш із Усиком. Єдиний інший варіант, на який я дивився, — це поєдинок за абсолютного чемпіона між Усіком та Ф'юрі, бо там були великі гроші. Була ця угода, але іншого суперника ми не розглядали.

Джошуа хоче бій з Усіком, саме тому він зробив зміни у своєму тренерському штабі. Коли минулого понеділка ми говорили з приводу відступних, він сказав мені: Я поб'ю Усіка. Потім я його запитав: Ти ж ще не почав працювати зі своїм новим тренером? Він відповів: Я поб'ю його і без тренера. Так що у Ентоні бойовий настрій, але він має важкий поєдинок", - сказав Гірн.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього одразу з'явилися розмови щодо бою-реваншу.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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