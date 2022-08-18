Джошуа щедро розхвалив Усика та зізнався, чи завершить кар'єру, якщо програє українцю в реванші

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа відповів на запитання щодо того, чи завершить він кар'єру у разі другої поразки від Олександра Усика.
Британському боксеру явно не сподобалося таке запитання журналістів. Ентоні Джошуа відповів, що не збирається йти на спортивну пенсію, навіть у разі другої поразки від Олександра Усика.
Ей Джей наголосив, що Усик - один з найкращих боксерів планети незалежно від вагової категорії. Саме тому для нього не буде сигналом до завершення кар'єри можлива невдача в реванші з українцем.
"Я не думаю про завершення кар'єри. У мене попереду один із найбільших боїв у моєму житті. Якби я зараз думав про відхід на пенсію, то це посіяло б великий сумнів всередині мене. Люди завжди будуть ставити запитання, але особисто я хочу продовжувати, бо люблю це все.
Це мій 12-й поспіль поєдинок за титул чемпіона світу. Оскільки це світовий рівень, то й суперник світового рівня. Це мій третій бій проти олімпійського чемпіона. Мені належить битися з одним із найкращих бійців незалежно від вагової категорії.
Якби я програв якомусь середняку, то так, можна було б говорити про завершення кар'єри. Але безглуздо говорити про завершення кар'єри після поразки одному з найкращих бійців на планеті. Що за нісенітниця? Я поважаю думку людей, але не хочу йти на пенсію", - цитує Джошуа Supersport.
Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.
Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.
Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.
- В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
- У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.
Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що потрібно знати про бій-реванш між Усиком та Джошуа.
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