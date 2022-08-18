Джошуа щедро розхвалив Усика та зізнався, чи завершить кар'єру, якщо програє українцю в реванші

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа відповів на запитання щодо того, чи завершить він кар'єру у разі другої поразки від Олександра Усика.

Британському боксеру явно не сподобалося таке запитання журналістів. Ентоні Джошуа відповів, що не збирається йти на спортивну пенсію, навіть у разі другої поразки від Олександра Усика.

Ей Джей наголосив, що Усик - один з найкращих боксерів планети незалежно від вагової категорії. Саме тому для нього не буде сигналом до завершення кар'єри можлива невдача в реванші з українцем.

"Я не думаю про завершення кар'єри. У мене попереду один із найбільших боїв у моєму житті. Якби я зараз думав про відхід на пенсію, то це посіяло б великий сумнів всередині мене. Люди завжди будуть ставити запитання, але особисто я хочу продовжувати, бо люблю це все.

Це мій 12-й поспіль поєдинок за титул чемпіона світу. Оскільки це світовий рівень, то й суперник світового рівня. Це мій третій бій проти олімпійського чемпіона. Мені належить битися з одним із найкращих бійців незалежно від вагової категорії.