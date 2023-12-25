Джошуа спрогнозував переможця бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа прокоментував майбутній бій між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На думку британця, українець є феноменальним боксером з чудовою командою, що й дозволить йому здобути перемогу над "Циганським королем".

"Я справді хочу відвідати цей бій. Мабуть, ви вже не раз це чули, але я вважаю Усика феноменальним бійцем, і навколо нього чудова команда.

Ти настільки сильний, наскільки потужна твоя команда, і у Олександра дуже класна команда. Побувавши з Усиком на рингу і вивчивши його, я вважаю, що він переможе. Напевно, я так думаю, тому що на собі відчув його майстерність в рингу. Я вважаю, що вона перебуває на найвищому рівні", – наводить слова Джошуа видання Metro.

Раніше повідомлялося, що Джошуа зізнався, за кого вболіватиме у бою Усик – Ф'юрі.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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