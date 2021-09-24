"Джошуа - стара дешева подушка": Ф'юрі пророкує Ей Джею крах у супербитві з Усиком

Тайсон заявив, що може назвати безліч причин, чому українець переможе.

Британський чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився очікуваннями від майбутнього чемпіонського бою між своїм співвітчизником Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком.

За словами Ф'юрі, він не виключає, що поєдинок може завершитися перемогою українського боксера. Тайсон вважає, що удари Усика сильніші, ніж про це думають інші люди. Якщо українець регулярно буде влучати, то зможе розбити Джошуа, як "стару дешеву подушку".

"Я можу знайти багато причин, чому Джошуа програє Усику. Одна з них полягає в тому, що Олександр - великий і незручний шульга, спритний боксер. Я вважаю, що він б'є сильніше, ніж думають люди. Але питання не в тому, наскільки сильно ти б'єш. Якщо ти просто будеш продовжувати потрапляти в ціль, то рано чи пізно великий бодібілдер трісне по швах, як стара дешева подушка, з якої летять пір'я. До того ж у нього досить швидко закінчується фантазія. У його арсеналі є тільки один трюк.

Це божевільний світ. Будь-хто може перемогти кого завгодно в надважкій вазі, тому що це великі хлопці з одним ударом, це може закінчитися, як ми бачили багато, багато разів", - сказав Ф'юрі в інтерв'ю BoxingScene.

Раніше стали відомі гонорари Джошуа та Усика за чемпіонську битву. Дивіться, як боксери провели дуель поглядів.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв ТСН Проспорт, Усик виступив на пресконференції із Джошуа українською.

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