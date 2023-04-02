Джошуа успішно повернувся в ринг після поразок від Усика: бій завершився емоційною сутичкою (відео)

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі британець Ентоні Джошуа переміг американця Джермейна Франкліна в головному бою вечора боксу, який відбувся в ніч проти 2 квітня на арені О2 в Лондоні.

Ей Джей домінував у ринзі упродовж усього поєдинку, але діяв досить обережно, не наражаючи себе на ризик. Своєю чергою, американець часто намагався клінчувати, що також негативно позначилося на видовищності цього протистояння.

Після фінального гонгу британець і американець влаштували сутичку – Джошуа рукавичкою поплескав суперника по потилиці, що не сподобалося Франкліну. Рефері та командам боксерів довелося втрутитися в ситуацію, аби вгамувати пристрасті.

STILL GOING AT IT AFTER THE BELL #JoshuaFranklin LIVE on DAZN now pic.twitter.com/9XZhGx6r2c — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 1, 2023

У підсумку судді одноголосно віддали перемогу Джошуа: 118-111, 117-111 та 117-111.

Огляд бою Джошуа – Франклін

Додамо, що для Ей Джея це був перший бій після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика.

У серпні минулого року Джошуа поступився Усику в реванші та не зміг повернути собі пояси WBA, WBO, IBF та IBO, які втратив за підсумками першого поєдинку з українцем у вересні 2021 року.

У послужному списку 33-річного Джошуа 25 перемог (22 – нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Що стосується 29-річного Франкліна, то на його рахунку 21 перемога (14 – нокаутом) та дві поразки. У своєму попередньому поєдинку, в листопаді минулого року, американець рішенням суддів програв британцю Ділліану Вайту.

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