Джошуа, Вайлдер, остання жертва Усика та інші: анонсовано мегавечір боксу в Саудівській Аравії

У середу, 15 листопада, в Лондоні відбулася пресконференція, на якій було офіційно анонсовано великий вечір боксу, учасниками якого стануть ексчемпіони світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та Деонтей Вайлдер.

Івент відбудеться 23 грудня у саудівському Ер-Ріяді. Джошуа проведе поєдинок проти Отто Валліна, а Вайлдер битиметься з Джозефом Паркером.

Також в андеркарді виступить низка інших топових боксерів, зокрема обов'язковий претендент на пояс IBF у хевівейті Філіп Хргович і Даніель Дюбуа, якого Олександр Усик переміг у своєму останньому бою.

Розклад вечора боксу у Саудівській Аравії:

Ентоні Джошуа – Отто Валлін

Деонтей Вайлдер – Джозеф Паркер

Даніель Дюбуа – Джаррелл Міллер

Дмитро Бівол – Лайндон Артур

Джаї Опетая – Елліс Зорро

Франк Санчес – Жуніор Фа

Філіп Хргович – Марк де Морі

Арсланбек Махмудов – Агіт Кабаєл

Нагадаємо, 23 грудня в Ер-Ріяді планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Однак через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, поєдинок перенесли на лютий 2024-го.

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