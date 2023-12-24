Джошуа висловився про можливий бій з Вайлдером після сенсаційної поразки американця від Паркера

Ей Джей готовий битися з "Бронзовим бомбардувальником", незважаючи на його фіаско в останньому поєдинку.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Ентоні Джошуа оцінив можливість провести бій з ексволодарем титулу WBC Деонтеєм Вайлдером.

Британський боксер прокоментував сенсаційну поразку "Бронзового бомбардувальника" від новозеландця Джозефа Паркера у поєдинку, який відбувся в ніч проти 24 грудня у Саудівській Аравії.

Зазначимо, що сам Джошуа у головному бою вечора боксу в Ер-Ріяді технічним нокаутом переміг шведа Отто Валліна.

"Поразка Вайлдера? Я не дивився його бій. Я просто зосередився на собі. Я знаю, наскільки це було для мене важливо. Я чув, що Деонтей програв. Ну і що? Він повернеться. Після всього, що він сказав про мене, я міг би розірвати його просто зараз. Але я буду вище цього і скажу, що сподіваюся, що він повернеться.

Подивіться на Дюбуа цього вечора. Він повернувся. Якщо Вайлдер хотітиме, він може повернутися. Його поразка не поставила хрест на нашому поєдинку. Якщо він не здасться, а продовжить працювати, то зможе досягти успіху. Якщо у Деонтея буде бажання, ми поб'ємося. Впевнений, що люди хочуть побачити цей бій", – наводить слова Джошуа BBC.

Раніше повідомлялося, що поєдинок Джошуа – Вайлдер домовилися провести 9 березня 2024-го у Саудівській Аравії, але за умови, що обидва боксери виграють свої поєдинки наприкінці 2023 року. Чи відбудеться тепер бій двох ексчемпіонів світу, невідомо.

Окрім Джошуа та Вайлдера, цього вечора в Ер-Ріяді билися ще кілька відомих боксерів надважкої ваги. Остання жертва Олександра Усика британець Даніель Дюбуа за 10 секунд до кінця поєдинку нокаутував американця Джаррелла Міллера, а хорват Філіп Хргович у першому раунді технічним нокаутом переміг австралійця Марка Де Морі.

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