"Джошуа занадто жадібний": промоутер розповів, чому зірвалися переговори щодо битви Усик - Ф'юрі

Команди українського та британського чемпіонів не змогли влаштувати об'єднавчий поєдинок.

Промоутер володаря титулу WBC в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Френк Воррен пояснив, чому не вдалося домовитися про організацію бою його клієнта з чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександром Усиком.

За його словами, винуватцем зриву переговорів про об'єднавчий поєдинок між Усиком і Ф'юрі є Ентоні Джошуа, який зажадав додаткових п'ять мільйонів доларів за відмову від реваншу з українцем.

"Коли Джошуа зажадав додаткові 5 мільйонів доларів відступних, Тайсон сказав: "Досить". Він сказав: "Мені нецікаво, Джошуа занадто жадібний. Цього було достатньо. Тайсон - чемпіон. Він нічим не зобов'язаний Джошуа. Ф'юрі та Усик хотіли провести бій, але між ними були ще два боксери: один судився з WBC (Ділліан Вайт - прим.), а інший просив все більше та більше грошей", - сказав Воррен в інтерв'ю Boxing Scene.

Раніше повідомлялося, що Джошуа пропонували 15 млн фунтів (близько 20 млн доларів) відступних, за відмову від негайного реваншу з Усиком, проте Ей Джей відхилив цю пропозицію.

У наступному бою український чемпіон повинен зустрітися в реванші з Ентоні Джошуа. Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

Своєю чергою, Ф'юрі битиметься зі своїм співвітчизником Ділліаном Вайтом. Про це вже було оголошено офіційно, місце та дата поєдинку стануть відомі пізніше.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Вайлдера в 11-му раунді.

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