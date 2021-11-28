Джошуа заявив, що лише одна умова може змусити його відмовитись від реваншу з Усиком

Джошуа заявив, що лише одна умова може змусити його відмовитись від реваншу з Усиком

Рішення британця може змінити сума відступних.

Ексчемпіон Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) може відмовитися від реваншу з володарем поясів за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО), якщо отримає достатню суму відступних. Тоді українець та Тайсон Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) навесні визначать абсолютного чемпіона дивізіону.

Про це Джошуа розповів в інтерв'ю iFL TV.

"Я думаю, люди розуміють, що не потрібно зв'язуватися зі мною щодо цієї нісенітниці. Можливо, моїй команді щось говорили, але, думаю, вони розуміють, що не варто пропонувати мені це зараз.

Скажу як є: на цьому етапі моєї кар'єри головне – не гроші, а повага. Вам потрібно подивитися на те, чого я хочу у цій грі. Повага стоїть на першому місці. Я можу вам не подобатися, але ви мене поважатимете.

Я бажаю, щоб мене запам'ятали як олдскульного бійця – людину, яка готова битися з усіма у надважкій вазі. Тому я досі хочу боротися з будь-яким суперником. Я думаю, що це буде частиною моєї спадщини.

Щодо відступних, я не знаю, чи це поєднується з моїми моральними принципами. Але, чесно кажучи, я також хочу, щоб мене знали як одного з найрозумніших бізнесменів.

Якщо гроші будуть правильними, нам доведеться розглянути пропозицію. Але повага для мене набагато цінніша, ніж гроші. Тож одразу йде повага, потім – моя репутація після відходу з надважкої ваги, а на третьому місці – реноме найрозумнішого бізнесмена", – зазначив Джошуа.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У доробку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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