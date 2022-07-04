"Джошуа здатний перебоксувати Усика": відомий український боксер оцінив шанси співвітчизника в реванші

Український боксер-середньоваговик Сергій Дерев'янченко поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку-реваншу між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкому дивізіоні Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

36-річний Дерев'янченко вважає, що Усик та Джошуа мають однакові шанси перемогти в реванші.

Він заявив, що не варто недооцінюватиме британця, адже той може як виграти нокаутом, так і перебоксувати свого опонента за очками. На думку Сергія, в майбутньому протистоянні Джошуа змінить свою тактику та діятиме більш агресивно.

"Я сподіваюся, що Усик переможе, але думаю, що цей бій буде не таким, як перший. Я вважаю, що Джошуа хотів реваншу. Мені здається, що він багато працює. Не знаю, кого вважати фаворитом. Думаю, що шанси 50 на 50. Так, шанси рівні, бо Джошуа хотів провести реванш. Він хоче перемогти. Вважаю, що він покаже інший бокс.

Чи я думаю, що Джошуа може перемогти лише нокаутом? Ні. Я вважаю, що він здатний перебоксувати Усика. У першому поєдинку Джошуа вдавалося боксувати, але Усик переміг. У цьому бою Джошуа щось змінить. Я думаю, що він буде агресивнішим. У такому разі він матиме шанси. Але Усик дуже добре рухається, у нього добре працюють ноги, і він використовує кути. Подивимося, що станеться", - цитує Дерев'янченка fightnews.info з посиланням на YouTube-канал Themistode.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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