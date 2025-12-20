ТСН у соціальних мережах

Проспорт
Джошуа брутально нокаутував Джейка Пола

Ей Джей достроково переміг зірку YouTube у шостому раунді.

Ентоні Джошуа – Джейк Пол

Ентоні Джошуа – Джейк Пол / © Associated Press

У ніч проти 20 грудня в Маямі (США) відбувся грандіозний вечір боксу, в головному поєдинку якого колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа нокаутував відеоблогера Джейка Пола.

Упродовж бою зірка YouTube тричі побував у нокдауні – два рази у 5-му раунді та один – у 6-му. Зрештою Ей Джей нокаутував Пола у 6-му раунді.

Зазначимо, що це був офіційний восьмираундовий поєдинок, транслював його стримінговий сервіс Netflix.

У листопаді Джейк повинен був битися з чемпіоном світу в легкій вазі Джервонтою Девісом, але виставковий поєдинок зірвався через обвинувачення на адресу Девіса в домашньому насильстві.

36-річний Джошуа повернувся на ринг вперше від вересня минулого року, коли він нокаутом програв Даніелю Дюбуа.

Тепер Ентоні має у своєму послужному списку 29 перемог на професійному рингу (26 – нокаутом) за 4 поразок, дві з яких від українця Олександра Усика.

28-річний Пол у попередньому бою в червні цього року одноголосним рішенням суддів здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Перед цим блогер у листопаді минулого року здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.

Поразка від Джошуа стала для Джейка лише другою у професійному боксі. Вперше шоумен програв у лютому 2023 року Томмі Ф'юрі, молодшому зведеному брату ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Також Пол здобув 12 перемог (7 – нокаутом).

Нагадаємо, раніше Джошуа показав, як готується до бою з Джейком Полом під керівництвом українського тренера.

