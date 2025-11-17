- Дата публікації
-
Джошуа битиметься проти Джейка Пола: оголошені дата та місце поєдинку
Бій ексчемпіона світу з відеоблогером матиме статус офіційного.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа проведе поєдинок проти відеоблогера Джейка Пола.
Стримінговий сервіс Netflix повідомив, що бій між Джошуа та Полом відбудеться 19 грудня в Маямі.
Також зазначається, що це буде офіційний поєдинок у надважкі вазі, а не виставковий.
У листопаді Пол повинен був битися з чемпіоном світу в легкій вазі Джервонтою Девісом, але виставковий поєдинок зірвався через обвинувачення на адресу Девіса в домашньому насильстві.
36-річний Джошуа повернеться на ринг вперше від вересня минулого року, коли він нокаутом програв Даніелю Дюбуа.
28-річний Пол у своєму останньому бою в червні цього року одноголосним рішенням суддів здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Перед цим блогер у листопаді минулого року здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.
Раніше повідомлялося, що Олександр Усик прийняв виклик Джейка Пола на бій за правилами ММА.