ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

Джошуа битиметься проти Джейка Пола: оголошені дата та місце поєдинку

Бій ексчемпіона світу з відеоблогером матиме статус офіційного.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ентоні Джошуа – Джейк Пол

Ентоні Джошуа – Джейк Пол / x.com/netflix

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа проведе поєдинок проти відеоблогера Джейка Пола.

Стримінговий сервіс Netflix повідомив, що бій між Джошуа та Полом відбудеться 19 грудня в Маямі.

Також зазначається, що це буде офіційний поєдинок у надважкі вазі, а не виставковий.

У листопаді Пол повинен був битися з чемпіоном світу в легкій вазі Джервонтою Девісом, але виставковий поєдинок зірвався через обвинувачення на адресу Девіса в домашньому насильстві.

36-річний Джошуа повернеться на ринг вперше від вересня минулого року, коли він нокаутом програв Даніелю Дюбуа.

28-річний Пол у своєму останньому бою в червні цього року одноголосним рішенням суддів здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Перед цим блогер у листопаді минулого року здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик прийняв виклик Джейка Пола на бій за правилами ММА.

Дата публікації
Кількість переглядів
43
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie