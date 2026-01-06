Джошуа опублікував перше фото після смертельної ДТП, у якій загинули двоє його тренерів

Ентоні Джошуа / © Associated Press

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа опублікував перше фото після смертельної ДТП у Нігерії, в якій загинуло двоє його тренерів.

"Мої янголи-охоронці", – підписав Ей Джей знімок в Instagram, де він сидить в оточенні близьких людей. Жінка поруч тримає світлину одного з покійних тренерів.

29 грудня 2025 року автомобіль Lexus, у якому перебували п'ятеро людей включно з Джошуа, зіштовхнувся з вантажівкою. У ДТП загинули два тренери британського боксера – Роберт Латц та Сіна Гамі, які також були його близькими друзями.

Сам Джошуа, який був пасажиром на задньому сидінні, дістав незначні травми та був доправлений до лікарні. Невдовзі боксера виписали зі шпиталю, він проходив відновлення у своєму будинку в Нігерії.

