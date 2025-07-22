Олександр Усик та Ентоні Джошуа / © Associated Press

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Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа оригінально відреагував на перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа у бою-реванші за звання "абсолюта".

Ей Джей опублікував в Instagram-сторіз фото Усика з роздягальні, підписавши предмети, які оточували Олександра: чемпіонський пояс – спадщина, прапор України – ідентичність, ікони – віра, іграшковий віслючок, якого дала Усику його донька – сім'я, читання книги – зосередженість.

Джошуа оригінально відреагував на перемогу Усика в реванші з Дюбуа / © instagram.com/anthonyjoshua

Раніше повідомлялося, що на перемогу Усика в реванші з Дюбуа відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

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Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

Після бою Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Дюбуа, подякувавши воїнам ЗСУ, які на фронті боронять Україну від російських окупантів.

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Дюбуа також прокоментував поразку від Усика в реванші. На невдачу свого підопічного вже відреагували тренер, промоутер і батько Даніеля, який щедро розхвалив українця.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Нагадаємо, в Мережі опублікували відео реакції Катерини Усик, Андрія Шевченка та Ярослави Магучіх на перемогу українця над Дюбуа.

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