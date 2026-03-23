Джошуа поділився враженнями від свого візиту до України та дав важливу обіцянку

Ентоні Джошуа та Олександр Усик / t.me/officialusyk

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа поділився враженнями від свого візиту до України.

Британський боксер подякував українцям за гостинність, зокрема за велику кількість отриманих від них подарунків.

Також Ей Джей пообіцяв, що приїде до України знову.

"Україна — це було неймовірно! Я тут уперше і обов'язково приїду знову. Цього разу я приїхав заради боксу, а наступного разу приїду відпочити.

Мені треба купити ще одну валізу, бо українці зробили мені дуже багато подарунків. Люди тут надзвичайно гостинні, привітні та щирі. Мені справді потрібна ще одна валіза, щоб упакувати всі свої подарунки.

Тому вдячний кожному, хто виявив до мене любов і дарував подарунки. Ось один із них (футболка з написом Ukraine) — я справді збираюся одягати її на тренування, щоб подякувати та висловити свою повагу країні", — наводить слова Джошуа ПравдаТУТ Львів.

Нагадаємо, Джошуа разом з Олександром Усиком прибув до України та 21 березня відвідав вечір боксу в Лісниках на Київщині, організований промоутерською компанією українського чемпіона.