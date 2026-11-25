Ентоні Джошуа і Олександр Усик / © twitter.com/MatchroomBoxing

Реклама

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа розповів, чому він припинив співпрацю з тренерським штабом Олександра Усика перед боєм з Тайсоном Ф'юрі.

Британець визнав, що робота з командою українця змусила його відійти від звичного тренувального режиму, що спонукало його повернутися до своїх колишніх тренерів.

Реклама

"Працюючи з командою Усика, я трохи відхилився від свого усталеного тренувального режиму. Я зрозумів, що мені потрібно внести деякі зміни, щоб досягти бажаного стилю та реалізувати свій план у бою. Тому я поговорив із Беном Девісоном та Шоном Мерфі, з якими я працюю ще з часів аматорського боксу, і ми скоригували структуру наших тренувань", — сказав Ей Джей.

Реклама

Джошуа займався з Дейвісоном до 2024 року, коли боксер зазнав поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа. Після цього він перейшов тренуватися до команди Усика, разом з якою переміг Джейка Пола та Крістіана Пренгу.

Очікувалося, що Усик допомагатиме Джошуа готуватися і до бою з Ф'юрі. Однак британський боксер повернувся до свого попереднього тренера.

Бій Ф'юрі — Джошуа відбудеться 11 грудня на арені "Principality Stadium" у Кардіффі (Уельс). На кону стоятиме титул WBA Super у надважкій вазі, який Усик улітку зробив вакантним.

Раніше повідомлялося, визначився час початку бою Ф'юрі — Джошуа.

Реклама

Також ми розповідали, що Ф'юрі та Джошуа влаштували першу дуель поглядів перед боєм.

Новини партнерів