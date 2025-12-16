ТСН у соціальних мережах

Проспорт
157
2 хв

Джошуа показав, як готується до бою з Джейком Полом під керівництвом українського тренера

Колишній тренер Дениса Берінчика допомагає Ей Джею готуватися до наступного поєдинку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа / © Associated Press

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа продовжує активно готуватися до бою з відеоблогером Джейком Полом під керівництвом Єгора Голуба, колишнього тренера ексчемпіона світу WBO у легкій вазі Дениса Берінчика.

На YouTube-каналі британського боксера опубліковали відео з фрагметами його тренувань. У ролику присутній Голуб – український тренер керує тренувальним процесом Ей Джея.

Зазначимо, що Джошуа веде підготовку до бою з Полом у тренувальному таборі володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика.

Допомагає Ентоні готуватися до наступного поєдинку також тренер з фізпідготовки Якуб Чицький, відомий співпрацею з Усиком.

Восьмираундовий бій між Джошуа та Полом відбудеться 19 грудня в Маямі, транслюватиме його стримінговий сервіс Netflix. Це буде офіційний поєдинок у надважкі вазі, а не виставковий.

У листопаді Джейк повинен був битися з чемпіоном світу в легкій вазі Джервонтою Девісом, але виставковий поєдинок зірвався через обвинувачення на адресу Девіса в домашньому насильстві.

36-річний Джошуа повернеться на ринг вперше від вересня минулого року, коли він нокаутом програв Даніелю Дюбуа.

28-річний Пол у своєму останньому бою в червні цього року одноголосним рішенням суддів здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Перед цим блогер у листопаді минулого року здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.

Нагадаємо, раніше Усик прийняв виклик Джейка Пола на бій за правилами ММА.

