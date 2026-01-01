Джошуа виписали з лікарні після автокатастрофи, в якій загинули двоє його тренерів

Ентоні Джошуа / © Associated Press

Ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа виписали з лікарні після страшного ДТП у Нігерії, в якому загинуло двоє його тренерів.

Про це в соцмережах повідомив комісар штату Лагос з питань інформації та стратегії Гбенга Омотосо.

"Ентоні з матір'ю були в похоронному бюро Лагоса вдень, аби віддати останню шану двом його померлим друзям", – йдеться в дописі.

Зі шпиталю також був виписаний водій автівки. За даними The Guardian Nigeria, його дії можуть розслідувати як необережне керування транспортним засобом – аварія сталася внаслідок маневру обгону, коли Lexus, в якому перебував Джошуа, врізався у вантажівку на узбіччі.

Місцеві правоохоронці повідомили ESPN, що аварію могла спричинити шина на позашляховику, яка лопнула і призвела до втрати керування автівкою.

Нагадаємо, 29 грудня 2025 року автомобіль Lexus, у якому перебували п'ятеро людей включно з Джошуа, зіштовхнувся з вантажівкою. У ДТП загинули два тренери британського боксера – Роберт Латц та Сіна Гамі, які також були близькими друзями Ентоні.

Сам Джошуа, який був пасажиром на задньому сидінні, дістав незначні травми та був доправлений до лікарні. Після того, як боксера виписали зі шпиталю, він проходить відновлення у своєму будинку в Нігерії.

У своєму останньому бою Джошуа у ніч проти 20 грудня в Маямі нокаутував блогера Джейка Пола.

Ей Джей здобув дострокову перемогу в шостому раунді, до цього тричі відправивши Пола в нокдаун. Після бою зірка YouTube повідомив, що британець зламав щелепу йому в двох місцях, опублікувавши рентгенівський знімок.

Раніше у Мережі з'явилося відео, як Усик готував Джошуа до бою проти Джейка Пола.