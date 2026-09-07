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"Джошуа знову обісрався": Ф'юрі викликав Усика на третій бій і запропонував дату
"Циганський король" хоче провести третій поєдинок з українцем на тлі ймовірного зриву переговорів з Ентоні Джошуа.
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі викликав на третій бій колишнього абсолютного чемпіона Олександра Усика.
"Циганський король" записав відеозвернення до українського боксера, яке виклав у себе в Instagram-сторіз.
Ф'юрі на тлі ймовірного зриву переговорів про бій з іншим зірковим британським надважковаговиком, ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа, запропонував Усику провести поєдинок з ним у листопаді.
"Судячи з усього, Джошуа знову обісрався. Через 11 років він знову наклав у труси. Ця ситуація підштовхує мене до єдиного варіанту — бою з Усиком.
Олександре, ти є його тренером і наставником. Ти знаєш, що це ментально слабкий шматок лайна, який ніколи не наважиться дати бій "Циганському королю", а тобі вистачило сміливості зробити це двічі. І ти знаєш, наскільки це складно. Минулого разу перемогу віддали тобі. Справедливо, вітаю! Але давай повторимо. Проведемо реванш у листопаді.
Готовий битися зі мною в листопаді чи ти вже закінчив? Дай знати, бо я шукаю нового суперника", — заявив Ф'юрі.
Усик поки що ніяк не прокоментував звернення Ф'юрі, але бачив його і навіть зробив репост на свою сторінку в Instagram.
Раніше Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на поєдинок, який нібито запланували на останній квартал 2026 року. Проте офіційного оголошення довгоочікуваного протистояння досі немає. "Циганський король" та його команда звинувачували суперника у висуванні нових фінансових умов та затягуванні переговорів.
Водночас Усик планує провести наступний бій проти колишнього чемпіона світу в надважкій вазі американця Деонтея Вайлдера. Очікується, що поєдинок відбудеться у березні 2027 року в США. Однак офіційного оголошення ще не було.
Сергій Лапін, директор команди Усика, заявив, що наразі пріоритетом для українського боксера є бій з Вайлдером. Утім, вони розглядають можливість проведення третього поєдинку з Ф'юрі після поєдинку з американцем.
Зазначимо, що 2024 року Усик провів два поєдинки з Ф'юрі в саудівському Ер-Ріяді. У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.
Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів і захистив титули, після чого Ф'юрі ухвалив рішення завершити кар'єру.
Однак у квітні цього року Ф'юрі повернувся в ринг після двох поразок від Усика і впевнено здолав росіянина Арсланбека Махмудова.
У липні британець провів ще один поєдинок, технічним нокаутом здолавши поляка Маріуша Ваха. Цікаво, що бій не транслювався наживо по телебаченню чи на стрімінгових платформах.
Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
Наприкінці червня Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів і втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.