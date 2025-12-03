ТСН у соціальних мережах

Проспорт

Проспорт
Джима пропустить усі старти Кубка світу з біатлону до кінця 2025 року: яка причина

Юлія не братиме участь у змаганнях цього року через травму пальця.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Юлія Джима

Юлія Джима / © biathlon.com.ua

Українська біатлоністка Юлія Джима пропустить усі гонки Кубка світу з біатлону до кінця 2025 року.

Про це 35-річна спортсменка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Всіх вболівальників вітаю з початком нового біатлонного сезону! Вирішила зробити пост, бо багато хто питає, де я і чому не бігаю гонки. Тож відповідаю: наприкінці жовтня я невдало впала на тренуванні і зламала палець на руці, сподівалась, що зростеться швидше, але не так сталося як гадалося. Минулого тижня тільки зняли фіксатор і тепер потрібно трохи часу на реабілітацію, щоб він почав рухатися. Сподіваюсь, що зможу змагатися вже після Нового року", – написала Джима.

Окрім першого етапу сезону Кубка світу в шведському Естерсунді, Юлія також точно не виступить на другому в австрійському Гогфільцені (12-14 грудня) та третьому в французькому Ансі (18-21 грудня).

Минулого сезону Джима показала найкращий результат серед українок у загальному заліку Кубка світу – 17-та позиція, а на чемпіонаті світу встановила особистий рекорд в особистих змаганнях – 5-те місце в індивідуальній гонці.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

