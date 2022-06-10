Дзюдоїстів країн-агресорок допустили до міжнародних турнірів: Україна пригрозила бойкотом

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) дозволила росіянам на білорусам брати участь у турнірах "Великого шолома" в нейтральному статусі.

Вони зможуть виступити вже на найближчому турнірі в Монголії 24-26 червня. Незважаючи на повномасштабну війну, яку Росія за сприяння Білорусі продовжує вести проти України, Міжнародна федерація дзюдо вирішила допустити до змагань спортсменів країн-агресорок.

Відповідна заява опублікована на офіційному сайті організації.

"Міжнародна федерація дзюдо підтримує рішення дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях під прапором, гімном і кольорами IJF в нейтральному статусі.

Це рішення дає рівні шанси всім спортсменам піднятися над дискримінацією, політикою, конфліктами чи будь-якими іншими справами, не пов'язаними зі спортом. Спорт є важливим соціальним інструментом, містком для відбудови громад і кращого суспільства на світовому рівні.

Наразі світ переживає боротьбу через конфлікт між двома країнами, чиї національні федерації дзюдо є членами IJF. Спортсмени не підлягають покаранню за проблеми, які не можуть контролювати. І, як нещодавно заявив президент МОК Томас Бах, "не може бути санкцій за те, що ти маєш паспорт". Ми твердо переконані, що дискримінація нейтрального спортсмена суперечить правам людини.

Міжнародна федерація дзюдо рішуче засуджує війну в Україні. Ми сподіваємося, що мир буде відновлено дуже скоро. Оскільки спортивний рух має потужний вплив на весь світ, ми віримо, що це рішення стане мостом до відновлення миру", - повідомила федерація.

Очільник Федерації дзюдо України Михайло Кошляк з обуренням відреагував на рішення IJF. Він заявив, що якщо росіян і білорусів допустять до змагань, то Україна відмовиться брати в них участь.

"Я шокований такою позицією IJF і як президент Федерації дзюдо України, і як простий українець. Агресія з боку Росії нікуди не поділася, у нас 107-й день війни, люди гинуть, міста горять від російських ракет та артилерії... Це як взагалі?

Якщо IJF допустить до своїх стартів команди країн-терористів Росії та Білорусі, збірна України з дзюдо відмовиться від участі у всіх наступних змаганнях під егідою Міжнародної федерації дзюдо. Із тренерським штабом команди це вже обговорили, тут у нас єдина думка. Офіційні заяви від Федерації дзюдо України будуть найближчими днями", - написав Кошляк у себе в Facebook.

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