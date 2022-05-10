EA Sports змінить назву відомого футбольного симулятора FIFA

Компанія Electronic Arts анонсувала припинення співпраці з ФІФА щодо створення однойменної популярної футбольної кіберспортивної гри.

Видавець не зміг домовитися про продовження співпраці з керівним футбольним органом, ім'я якого серія відеоігор носила з моменту свого запуску у 1993 році.

Про це повідомляється на офіційному сайті EA.

Починаючи з наступного року, EA видаватиме гру під брендом EA Sports FC і збереже всі основні особливості серії, включаючи ліцензовані турніри та клуби.

Співпраця між EA Sports та ФІФА припиниться після виходу гри, присвяченої жіночому чемпіонату світу-2023.

Зазначається, що всі популярні режими гри залишаться. Також нікуди не подінуться ліцензійні портфоліо гравців, клубів, стадіонів та ліг.

Нагадаємо, що Виконавчий комітет УЄФА на зборах у Відні затвердив розклад основної частини чемпіонату Європи 2024 року, який прийме Німеччина.

Читайте також:

"Швейцарська система": УЄФА оголосила про новий формат єврокубків

Збірна України отримала другого суперника для підготовки до плейоф відбору на ЧС-2022

Боруссія Менхенгладбах - Україна: де дивитися товариський матч і ставки букмекерів