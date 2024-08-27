Ефект Мотти: "Ювентус" здобув другу поспіль розгромну перемогу на старті Серії А (відео)

"Ювентус" на виїзді розгромив "Верону" в заключному поєдинку 2-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Зустріч завершилася з рахунком 0:3 .

У першому таймі "Стара синьйора" двічі вразила ворота господарів поля. На 28-й хвилині рахунок відкрив Душан Влахович. На 39-й хвилині перевагу туринців зміцнив 21-річний захисник Ніколо Савона, для якого цей матч став лише другим за основну команду "Ювентуса".

На старті другого тайму "б'янконері" довели справу до розгрому. Влахович на 53-й хвилині оформив дубль, реалізувавши пенальті.

Огляд матчу "Верона" – "Ювентус"

Таким чином, "Ювентус" здобув другу поспіль розгромну перемогу на старті Серії А та з 6 очками одноосібно очолив турнірну таблицю. В дебютному матчі під керівництвом Тьяго Мотти туринський клуб розбив новачка елітного дивізіону "Комо" (3:0), який очолює Сеск Фабрегас.

"Верона" з трьома очками перебуває на 11-й позиції у чемпіонаті Італії. Підопічні Паоло Дзанетті у першому турі сенсаційно розгромили "Наполі" (3:0).

У третьому турі Серії А "Ювентус" 1 вересня прийме "Рому" Артема Довбика, а "Верона" того ж дня на виїзді протистоятиме "Дженоа" іншого українця Руслана Малиновського.

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