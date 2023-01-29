Ефект зняття очок: "Ювентус" несподівано провалився в матчі Серії А (відео)

Туринці поступилися середняку чемпіонату Італії.
"Ювентус" у поєдинку 20-го туру італійської Серії А вдома сенсаційно поступився "Монці" з рахунком 0:2.
Уже на 10-й хвилині гості вразити ворота Войцеха Щенсного, але після перегляду відеоповтору (VAR) гол Джанлуки Капрарі було скасовано через офсайд.
Проте ще до перерви "Монца" змогла відзначитися двічі – на 18-й хвилині рахунок відкрив Патрік Чуррія, а на 39-й Дені Мота закріпив перевагу гостей.
У другій половині зустрічі туринцям не вдалося бодай скоротити відставання в рахунку.
Огляд матчу
- "Ювентус" з 23 очками опустився на 13-те місце в турнірній таблиці Серії А. "Монца" (25 балів) піднялася на 11-ту позицію.
- У наступному турі "б'янконері" 7 лютого зіграють на виїзді проти "Салернітани". "Монца" днем раніше прийме "Сампдорію".
Нагадаємо, нещодавно "Ювентус" позбавили 15 очок у чемпіонаті Італії через фінансові махінації. Також туринському клубу загрожує виключення з єврокубків.
Читайте також:
Сім голів на двох: "Мілан" зазнав нищівного фіаско в надрезультативному матчі Серії А (відео)
"Ліверпуль" на останніх хвилинах програв команді екстренера "Шахтаря" і вилетів з Кубка Англії (відео)
"Баварія" втретє поспіль втратила очки та поставила під сумнів своє лідерство в Бундеслізі (відео)