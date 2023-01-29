Ефект зняття очок: "Ювентус" несподівано провалився в матчі Серії А (відео)

"Ювентус" у поєдинку 20-го туру італійської Серії А вдома сенсаційно поступився "Монці" з рахунком 0:2 .

Уже на 10-й хвилині гості вразити ворота Войцеха Щенсного, але після перегляду відеоповтору (VAR) гол Джанлуки Капрарі було скасовано через офсайд.

Проте ще до перерви "Монца" змогла відзначитися двічі – на 18-й хвилині рахунок відкрив Патрік Чуррія, а на 39-й Дені Мота закріпив перевагу гостей.

У другій половині зустрічі туринцям не вдалося бодай скоротити відставання в рахунку.

Огляд матчу

"Ювентус" з 23 очками опустився на 13-те місце в турнірній таблиці Серії А. "Монца" (25 балів) піднялася на 11-ту позицію.

У наступному турі "б'янконері" 7 лютого зіграють на виїзді проти "Салернітани". "Монца" днем раніше прийме "Сампдорію".

Нагадаємо, нещодавно "Ювентус" позбавили 15 очок у чемпіонаті Італії через фінансові махінації. Також туринському клубу загрожує виключення з єврокубків.

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