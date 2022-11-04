Ефектне повернення в ринг: український боксер змусив суперника стати на коліна (відео)

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (21-1, 21КО) переміг американця Аарона Колі (16-5-1, 7 КО).

Перший раунд відбувся за явної переваги Богачука. Вже в другому раунді американець опустився на коліно після серії бокових ударів українця. Рефері відрахував до 10 та зафіксував нокаут.

Це перемога стала для Богачука 21-ю у професійній кар’єрі. Єдиної поразки він зазнав минулого року від Брендона Адамса.

Українець після перемоги став володарем титулу WBC Continental Americas.

Богачук – Колі: повне відео бою

Нагадаємо, що український боксер легкої ваги Денис Берінчик вийде на ринг в андеркарді бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC британцем Тайсоном Ф'юрі та його співвітчизником Дереком Чісорою.

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