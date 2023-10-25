Ефектний дубль та асист п'ятою: Роналду став героєм матчу азійської Ліги чемпіонів (відео)

Зірковий форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду приніс своєму клубу перемогу в матчі 3-го туру групового етапу азійської Ліги чемпіонів проти катарського "Аль-Духаїля".

38-річний португалець з капітанською пов'язкою вийшов на поле у стартовому складі та відзначився упродовж поєдинку трьома результативними діями – двома голами та асистом.

На 25-й хвилині Роналду взяв участь у першому голі, зробивши вишуканий асист п'ятою на Андерсона Таліску.

На 61-й хвилині матчу за рахунку 2:0 на користь своєї команди Кріштіану забив шикарний гол – португалець змістився з правого флангу в центр та з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у дальню "дев'ятку".

Потім гостям вдалося відіграти два м'ячі та скоротити відставання в рахунку до мінімуму, але на 81-й хвилині Роналду оформив дубль – цього разу він замкнув подачу з правого флангу точним ударом злету.

Під завісу матчу катарський клуб забив утретє, однак врятуватися від поразки не зумів. Поєдинок закінчився перемогою "Аль-Насра" з рахунком 4:3 .

Огляд матчу

Зазначимо, що цього сезону в активі Роналду 14 голів та 7 асистів у 13 матчах за "Аль-Наср".

"Аль-Наср" виграв три з трьох матчів і з 9 очками очолює свою групу азійської Ліги чемпіонів.

У чемпіонаті Саудівської Аравії команда Роналду набрала 22 бали після 10 матчів і наразі посідає третю позицію, відстаючи від лідера "Аль-Хіляля" на 4 залікові пункти.

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