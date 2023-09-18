Ефектний гол Циганкова та асист Довбика: "Жирона" виграла четвертий матч поспіль у Ла Лізі (відео)

Обидва українці відзначилися результативними діями у поєдинку з "Гранадою".

"Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді перемогла "Гранаду" в заключному матчі 5-го туру іспанської Ла Ліги – 2:4 .

"Біло-червоні" відкрили рахунок на 22-й хвилині. Циганков прийняв м'яч за межами карного майданчика та красиво пробив у дальню "дев'ятку".

Для Віктора це перший гол у нинішньому розіграші чемпіонату Іспанії, також у його активі один асист.

На 31-й хвилині "Жирона" подвоїли свою перевагу – відзначився бразилець Савіо.

А вже за три хвилини рахунок у поєдинку став розгромним. Довбик після подачі зі штрафного головою скинув м'яч на дальню штангу, де Давід Лопес переправив м'яч у порожні ворота.

Для Артема це перший асист у складі "Жирони". Це друга результативна дія українського форварда цього сезону. До цього він з подачі Циганкова забив гол у ворота "Реала" Сосьєдад у своєму дебютному матчі в Ла Лізі.

Зазначимо, що українські легіонери "Жирони" вперше разом вийшли у стартовому складі. У другому таймі обох замінили: Циганкова на 68-й хвилині, а Довбика – на 71-й.

Наприкінці гри гості ледь не втратили перемогу. "Гранада" зуміла скоротити відставання до мінімуму завдяки голам Мірто Узуні (63-тя хвилина) та Лукаса Боє (85-та хвилина). Однак останнє слово було за "Жироною": за хвилину до завершення основного часу остаточний рахунок у матчі встановив Ян Коуту.

Огляд матчу

Для "Жирони" це четверта поспіль перемога у Примері. Команда Циганкова і Довбика з 13 очками посідає третє місце в турнірній таблиці, поступаючись за додатковими показниками "Барселоні" та на два бали відстаючи від "Реала".

Своєю чергою, "Гранада" має у своєму активі три залікові пункти та йде в зоні вильоту на 18-й сходинці.

У наступному турі "Жирона" 23 вересня прийме "Мальорку", а "Гранада" днем пізніше на виїзді зустрінеться з "Лас-Пальмасом".

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