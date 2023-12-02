Ефектний гол Малиновського та асист Коваленка: "Дженоа" та "Емполі" поділили очки у Серії А (відео)

Руслан та Віктор відзначилися результативними діями в українському дербі в Італії.

"Дженоа" Руслана Малиновського та "Емполі" Віктора Коваленка розійшлися нічиєю в матчі 14-го туру Серії А. Українське дербі в Італії завершилося з рахунком 1:1 .

"Грифони" вийшли вперед у першому таймі. На 37-й хвилині Малиновський забив розкішним ударом з-за меж штрафного майданчика.

Проте "Емполі" після перерви зумів відігратися. На 67-й хвилині Маттео Канчелльєрі зрівняв рахунок після навісу Коваленка.

Зазначимо, що Маліновський вийшов у стартовому складі "Дженоа" і провів на полі 73 хвилини. Коваленко розпочав матч на лавці для запасних і зіграв весь другий тайм.

Огляд матчу "Дженоа" – "Емполі"

Після цього матчу "Дженоа" (15 очок) посідає 15-те місце у турнірній таблиці Серії А. "Емполі" (11 балів) залишив зону вильоту, піднявшись на 17-ту позицію.

У наступному турі чемпіонату Італії команда Маліновського 10 грудня на виїзді зіграє з "Монцою". Днем пізніше клуб Коваленка прийматиме "Лечче".

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