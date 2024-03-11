Ефектний гол Мудрика допоміг "Челсі" обіграти "Ньюкасл" у результативному матчі АПЛ (відео)

Михайло вийшов на заміну та вже за 5 хвилин відзначився дуже красивим голом.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на своєму полі здолав "Ньюкасл" у заключному матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 3:2 .

Господарі вийшли вперед уже на 6-й хвилині зустрічі – Ніколас Джексон вдало підставив ногу після удару Коула Палмера з-за меж штрафного.

Перед перервою "сороки" відігралися – на 43-й хвилині Александер Ісак з лінії карного майданчика бездоганно пробив у дальній кут.

На початку другого таймі підопічні Маурісіо Почеттіно знову повели в рахунку – на 58-й хвилині Палмер відзначився голом після передачі Енцо Фернандеса.

На 71-й хвилині на поле вийшов Мудрик, який розпочав матч на лавці для запасних – українець замінив Рахіма Стерлінга.

Всього 5 хвилин знадобилося Михайлу, щоб забити гол. 23-річний український футболіст отримав м'яч перед карним майданчиком суперника, на швидкості технічно обійшов захисників і голкіпера "Ньюкасла", після чого пробив у порожні ворота.

Зазначимо, що це четвертий гол Мудрика у 21 матчі поточного сезону АПЛ. Також в активі нашого співвітчизника два асисти.

На останній хвилині основного часу гостям вдалося скоротити відставання до мінімуму завдяки голу Джейкоба Мерфі, але уникнути поразки підопічні Едді Гау не змогли. Тож саме гол Мудрика виявився переможним.

Огляд матчу "Челсі" – "Ньюкасл"

Після цієї перемоги "Челсі" (39 очок) залишився на 11-му місці чемпіонату Англії, але впритул наблизився до "Ньюкасла", який з 40 балами розташовується на десятій позиції. Також лондонці мають матч у запасі.

Наступні матчі обидва клуби проведуть в рамках чвертьфіналу Кубка Англії: 17 березня "пенсіонери" вдома зіграють з "Лестером", а "сороки" днем раніше на виїзді позмагаються з "Манчестер Сіті".

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