Ефектний гол Мудрика допоміг "Челсі" познущатися з вірменського клубу в Лізі конференцій (відео)

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на своєму полі знищив вірменський "Ноа" у третьому турі основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 8:0 .

Ще в першому таймі "пенсіонери" забили шість голів у ворота суперника, один з яких в активі Мудрика. За рахунку 4:0 на 39-й хвилині зустрічі Михайло отримав м'яч від Крістофера Нкунку та з-за меж штрафного майданчика красивим ударом відправив його у правий верхній кут.

Таким чином, Мудрик забив у другому поспіль єврокубковому матчі за лондонський клуб. Минулого туру Ліги конференцій українець відзначився голом і двома асистами у поєдинку з грецьким "Панатінаїкосом".

Крім Михайла, до перерви за "Челсі" у ворота "Ноа" забивали Тосін Адарабіойо, Марк Гую, Аксель Дісасі та Жоау Феліш, який оформив дубль. У другому таймі дубль зробив Нкунку, відзначившись спочатку з гри, а потім з пенальті.

Огляд матчу "Челсі" – "Ноа"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Челсі" з 9 очками очолює загальну турнірну таблицю основного раунду Ліги конференцій, маючи різницю забитих і пропущених м'ячів 16:3. "Ноа" з трьома балами посідає 28-ме місце.

У четвертому турі Ліги конференцій підопічні Енцо Марески на виїзді зустрінуться з німецьким "Гайденгаймом", а вірменська команда прийме ісландський "Вікінгур". Матчі відбудуться 28 листопада.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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