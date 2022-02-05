Ефектний камбек: визначилися фіналіст і суперник збірної України в матчі за "бронзу" ЧЄ з футзалу

Ефектний камбек: визначилися фіналіст і суперник збірної України в матчі за "бронзу" ЧЄ з футзалу

6 лютого "синьо-жовті" проведуть поєдинок за 3-тє місце на континентальній першості.

Збірна Португалії в матчі 1/2 фіналу у вольовому стилі обіграла команду Іспанії ( 3:2 ) та стала другим фіналістом Чемпіонату Європи-2022 з футзалу.

Після першого тайму португальці програвали з різницею у два м'ячі, однак потім здійснили приголомшливий камбек. Переможний гол Португалія забила на передостанній хвилині основного часу.

Таким чином, португальці здобули путівку до фіналу континентальної першості, де поміряються силами з командою Росії. Іспанія того ж дня зіграє проти України в матчі за "бронзу".

У півфіналі футзального Євро-2022 українська збірна в напруженій боротьбі поступилася росіянам (2:3) .

. Збірна України з футзалу вперше за 17 років вийшла до півфіналу континентальної першості. У чвертьфіналі команда Олександра Косенка обіграла Казахстан із рахунком 5:3.

Читайте також:

"Ви – наші герої": Зеленський подякував збірній України з футзалу за гру проти Росії

Фанати збірної України гучно заспівали "Путін - х*йло!" під час матчу футзального Євро проти Росії

Непідробні емоції: збірна України з футзалу виконала "Червону руту" після виходу до півфіналу Чемпіонату Європи (відео)