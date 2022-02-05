Ефектний камбек: визначилися фіналіст і суперник збірної України в матчі за "бронзу" ЧЄ з футзалу

6 лютого "синьо-жовті" проведуть поєдинок за 3-тє місце на континентальній першості.
Збірна Португалії в матчі 1/2 фіналу у вольовому стилі обіграла команду Іспанії (3:2) та стала другим фіналістом Чемпіонату Європи-2022 з футзалу.
Після першого тайму португальці програвали з різницею у два м'ячі, однак потім здійснили приголомшливий камбек. Переможний гол Португалія забила на передостанній хвилині основного часу.
Таким чином, португальці здобули путівку до фіналу континентальної першості, де поміряються силами з командою Росії. Іспанія того ж дня зіграє проти України в матчі за "бронзу".
- У півфіналі футзального Євро-2022 українська збірна в напруженій боротьбі поступилася росіянам (2:3).
- Збірна України з футзалу вперше за 17 років вийшла до півфіналу континентальної першості. У чвертьфіналі команда Олександра Косенка обіграла Казахстан із рахунком 5:3.
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