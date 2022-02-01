Ефектний м'яч Малиновського зі штрафної визнали найкращим голом "Аталанти" місяця (відео)

Ефектний м'яч Малиновського зі штрафної визнали найкращим голом "Аталанти" місяця (відео)

Українець з лінії штрафного майданчика вразив ворота "Наполі".

У суботу, 4 грудня, в рамках 16 туру чемпіонату Італії "Наполі" на стадіоні імені Марадони приймав "Аталанту". Гра завершилася перемогою гостей - 2:3.

Рахунок у поєдинку відкрив ефектним голом український півзахисник "бергамасків" Руслан Малиновський. Цей м'яч було визнано найкращим голом "Аталанти" місяця.

La di #Malinovskyi a Napoli è il vostro Best Goal di dicembre!



Malina’s in Naples is your Best Goal from December!



Presented by https://t.co/1mQ8uWLPtM#GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/aKRCnBDmdN — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 31, 2022

Загалом у нинішньому сезоні Руслан забив шість голів та віддав дві результативні передачі у 23 матчах "Аталанти" у всіх турнірах.

"Бергамаски" посідають четверте місце у таблиці Серії А. У 1/16 фіналу Ліги Європи "Аталанта" зіграє з "Олімпіакосом".

Читайте також:

Український футболіст став найкращим молодим захисником, який виступає поза топ-5 ліг Європи

Переграли чинного чемпіона Болгаріїї: "Динамо" розгромною перемогою розпочало другий зимовий збір (відео)

Дубль зіркового новачка та відбитий пенальті: "Шахтар" здобув другу перемогу на турецькому зборі