Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Ефектний м'яч Малиновського зі штрафної визнали найкращим голом "Аталанти" місяця (відео)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ефектний м'яч Малиновського зі штрафної визнали найкращим голом "Аталанти" місяця (відео)

twitter.com/Atalanta_BC

Українець з лінії штрафного майданчика вразив ворота "Наполі".

У суботу, 4 грудня, в рамках 16 туру чемпіонату Італії "Наполі" на стадіоні імені Марадони приймав "Аталанту". Гра завершилася перемогою гостей - 2:3.

Рахунок у поєдинку відкрив ефектним голом український півзахисник "бергамасків" Руслан Малиновський. Цей м'яч було визнано найкращим голом "Аталанти" місяця.

  • Загалом у нинішньому сезоні Руслан забив шість голів та віддав дві результативні передачі у 23 матчах "Аталанти" у всіх турнірах.
  • "Бергамаски" посідають четверте місце у таблиці Серії А. У 1/16 фіналу Ліги Європи "Аталанта" зіграє з "Олімпіакосом".

Читайте також:

Український футболіст став найкращим молодим захисником, який виступає поза топ-5 ліг Європи

Переграли чинного чемпіона Болгаріїї: "Динамо" розгромною перемогою розпочало другий зимовий збір (відео)

Дубль зіркового новачка та відбитий пенальті: "Шахтар" здобув другу перемогу на турецькому зборі

Наступна публікація