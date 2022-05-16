Ефектно відбив пенальті: український воротар "Реала" Лунін увійшов до команди тижня Ла Ліги (відео)

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін став героєм виїзного матчу 37-го туру чемпіонату Іспанії проти "Кадіса".

23-річний український воротар, який нещодавно дебютував за "Королівський клуб" у Ла Лізі та став жертвою цькувань з боку окремих фанатів "Атлетіко", допоміг "вершковим" відстояти нічию проти "Кадіса" (1:1).

У своєму другому матчі за мадридський клуб у Примері український голкіпер показав чудову гру та неодноразово рятував свою команду від неминучого голу.

На 61-й хвилині Лунін у красивому стрибку потягнув пенальті від форварда "Кадіса" Альваро Негредо. Крім того, упродовж зустрічі Андрій здійснив шість сейвів.

Український голкіпер з оцінкою в 8,2 бала був визнаний найкращим гравцем матчу за версією авторитетного порталу WhoScored, який також включив Луніна до команди тижня чемпіонату Іспанії.

Відеоогляд матчу

Нагадаємо, Лунін з "Реалом" достроково став чемпіоном іспанської Ла Ліги сезону-2021/22. Також підопічні Карло Анчелотті пробилися до фіналу поточної Ліги чемпіонів.

У суботу, 28 травня, "вершкові" в Парижі будуть боротися за найпрестижніший клубний євротрофей з англійським "Ліверпулем".

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українець Едуард Соболь допоміг "Брюгге" стати чемпіоном Бельгії.

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