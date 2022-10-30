Ефектно відправив у нокдаун: зірка YouTube на ринзі переміг ексчемпіона UFC (відео)

У ніч проти 30 жовтня в Глендейлі (США) відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Most Valuable Promotions, головною подією якого став поєдинок між відомим американським блогером Джейком Полом і колишнім чемпіоном UFC у середній вазі бразильцем Андерсоном Сілвою.

Поєдинок тривав усі вісім раундів і завершився перемогою Пола одноголосним суддівським рішенням: 77-74, 78-73, 78-73.

В останньому раунді 47-річний бразилець, поступаючись за очками, дуже ризиковано пішов у розмін ударами, в результаті якого сам нарвався на потужне влучання з правої від суперника та опинився в нокдауні. Легенда ММА піднявся з канвасу, але нічого змінити в програному бою вже не зміг.

Для Пола це був вже шостий поєдинок на боксерському ринзі. На рахунку 25-річної зірки YouTube 6 перемог (4 - нокаутом) і жодної поразки. Серед його жертв інший блогер Алі Есон Гіб, колишній гравець НБА Нейт Робінсон, ексчемпіон Bellator Бен Аскрен, а також ексчемпіон UFC Тайрон Вудлі, якого Джейк здолав двічі.

Нагадаємо, на іншому вечорі боксу в Нью-Йорку українець Василь Ломаченко переміг американця Джемейна Ортіса.

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