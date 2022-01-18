Ефектною "рабоною" в дербі: визначився переможець найкращого гола-2021 за версією ФІФА (відео)

Ефектною "рабоною" в дербі: визначився переможець найкращого гола-2021 за версією ФІФА (відео)

І знову його забив гравець англійського клубу.

ФІФА на церемонії The Best Football Awards-2021 оголосила ім'я переможця на премію Пушкаша, яку вручають автору найкращого гола за підсумками року.

Так, тріумфатором цієї нагороди став півзахисник іспанської "Севільї" - Ерік Ламела. 29-річний аргентинець за підсумками голосування став творцем суперголу 2021 року, який він оформив у лондонському дербі з "Арсеналом", коли виступав ще в футболці "Тоттенхема".

Associated Press

У перемозі за цю нагороду Ламела випередив Патріка Шика - Чехія, "Баєр" (відео гола) та Мехді Таремі - Іран, "Порту" (відео гола).

Цікаво, що 2020 року автором найкращого гола також став футболіст "Тоттенхема" - Сон Хин Мін.