Ефектною "рабоною" в дербі: визначився переможець найкращого гола-2021 за версією ФІФА (відео)

І знову його забив гравець англійського клубу.
ФІФА на церемонії The Best Football Awards-2021 оголосила ім'я переможця на премію Пушкаша, яку вручають автору найкращого гола за підсумками року.
Так, тріумфатором цієї нагороди став півзахисник іспанської "Севільї" - Ерік Ламела. 29-річний аргентинець за підсумками голосування став творцем суперголу 2021 року, який він оформив у лондонському дербі з "Арсеналом", коли виступав ще в футболці "Тоттенхема".
У перемозі за цю нагороду Ламела випередив Патріка Шика - Чехія, "Баєр" (відео гола) та Мехді Таремі - Іран, "Порту" (відео гола).
The winner of the #Puskas Award goes to... @ErikLamela! #TheBest pic.twitter.com/qa4HNW2tch— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 17, 2022
Цікаво, що 2020 року автором найкращого гола також став футболіст "Тоттенхема" - Сон Хин Мін.
- Ламела перебрався до "Севільї" в липні 2021 року;
- Цього сезону на рахунку аргентинця 16 матчів за "нервіонців", чотири забиті голи та одна результативна передача.