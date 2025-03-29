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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ефектний гол Довбика дозволив "Ромі" подовжити свою переможну серію в Серії А (відео)

Забитий м'яч українця приніс "вовкам" три очки у поєдинку проти "Лечче".

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Артем Довбик, "Лечче" – "Рома"

Артем Довбик, "Лечче" – "Рома" / © facebook.com/officialasroma

"Рома" українського форварда Артема Довбика перемогла "Лечче" у виїзному матчі 30-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Зустріч на "Стадіо Віа дель Маре" у місті Лечче завершилася з рахунком 0:1.

Єдиний гол у цьому поєдинку "вовки" забили на 81-й хвилині – Довбик ефектно розхитав суперника і влучно пробив у ближній кут воріт господарів поля.

Це 11-й гол Довбика у нинішньому розіграші чемпіонату Італії, де у його активі також два асисти.

Загалом цього сезону 27-річний українець відзначився 16 м'ячами на клубному рівні. Крім 11 голів у Серії А, він також двічі забив у Лізі Європи та тричі – в Кубку Італії.

У грі проти "Лечче" український нападник вийшов у стартовому складі римського клубу та провів на полі 84 хвилини, після чого його замінив Стефан Ель-Шаараві.

Огляд матчу "Лечче" – "Рома"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Рома" подовжила свою безпрограшну серію в Серії А. Команда Клаудіо Раньєрі не програє уже чотирнадцять матчів поспіль у чемпіонаті Італії, причому сім останніх поєдинків виграла.

Завдяки цій перемозі римляни з 52 очками піднялися до зони єврокубків і наразі посідають шосте місце в таблиці Серії А.

"Лечче" з 25 пунктами перебуває на 16-й позиції елітного дивізіону чемпіонату Італії.

У наступному турі Серії А римляни приймуть "Ювентус", а "Лечче" вдома зіграє з "Венецією". Обидва матчі відбудуться 6 квітня.

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