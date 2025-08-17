ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Ефектний гол і асист п'ятою: Мессі приніс "Інтеру" Маямі перемогу в матчі МЛС (відео)

38-річний аргентинець відновився після травми і став героєм поєдинку проти "Лос-Анджелес Гелаксі".

Автор публікації
Максим Приходько
Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

Зірковий нападник "Інтера" Маямі Ліонель Мессі яскраво повернувся на поле після травми, яку дістав на початку серпня. Він допоміг своїй команді обіграти "Лос-Анджелес Гелаксі" (3:1) у матчі регулярного чемпіонату МЛС.

Маямці мінімально виграли перший тайм завдяки голу іспанського захисника Жорді Альби на 43-й хвилині. Одразу після перерви на заміну вийшов Мессі, який пропустив два попередні поєдинки свого клубу через пошкодження.

На 59-й хвилині "Лос-Анджелес Гелаксі" відігрався зусиллями ганського форварда Джозефа Пейнтсіла.

Однак команда Мессі зуміла вирвати перемогу. На 84-й хвилині Лео ефектно обіграв суперника і завдав більярдного удару в кут воріт з-за меж штрафного майданчика.

А на 89-й хвилині 38-річний аргентинець відзначився ще однією результативною дією, зробивши гольовий асист п'ятою на уругвайського форварда Луїса Суареса.

В активі Мессі 19 голів і 11 асистів у 19 матчах поточного сезону МЛС, він очолює бомбардирські перегони.

"Інтер" Маямі посідає п'яту позицію в турнірній таблиці Східної конференції, набравши 45 очок у 24 поєдинках.

