Ефектний гол Ваната приніс "Жироні" з Циганковим перемогу в матчі Ла Ліги

Владислав Ванат / facebook.com/gironafc

"Жирона" на своєму полі здолала "Осасуну" в матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Зустріч на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" у місті Жирона завершилася з рахунком 1:0 .

Переможний гол каталонці забили наприкінці першого тайму, коли український форвард Владислав Ванат ефектним ударом п'ятою замкнув простріл Алекса Морено з лівого флангу.

Для Ваната це шостий м'яч за "біло-червоних" і п'ятий у Ла Лізі. Він є найкращим бомбардиром своєї команди цього сезону. Минулого туру 24-річний українець вразив ворота "Мальорки".

Після перерви Владислав знову забив, але його гол не зарахували через офсайд. На 88-й хвилині Ваната замінив Крістіан Стуані.

Зазначимо, що участь у матчі також взяв український півзахиник Віктор Циганков, відігравши весь поєдинок. Ще один українець "Жирони" – воротар Владислав Крапивцов – провів гру на лавці для запасних.

Огляд матчу "Жирона" – "Осасуна"

Для підопічних Мічела це друга поспіль перемога в чемпіонаті Іспанії. Команда з 21 очком піднялася на 12-те місце турнірної таблиці Ла Ліги.

У наступному турі "Жирона" 16 січня на виїзді зіграє з "Еспаньйолом".