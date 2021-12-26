УАФ поставила крапку в резонансній справі за участю молодіжки "Динамо", яка тривала майже 3 роки

УАФ поставила крапку в резонансній справі за участю молодіжки "Динамо", яка тривала майже 3 роки

Ексарбітр довічно дискваліфікований за організацію договірного матча.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув справу стосовно організації договірного матчу в рамках 23 туру молодіжного чемпіонату України сезону 2018/19 між "Зорею" U-21 та "Динамо" U-21, який був зіграний 2 квітня 2019 року в Запоріжжі.

Кияни виграли з рахунком 3:1 завдяки голам Ахмеда Алібекова, Юрія Шпирки та Дениса Попова (останній вивів команду на гру з капітанською пов'язкою). Також у тій грі брали участь, зокрема, Сергій Булеца, Владислав Супряга та Олександр Андрієвський.

КДК УАФ розглянув справу на предмет можливих порушень Кодексу етики і чесної гри перед вказаним поєдинком. Найсуворіший вердикт отримав колишній арбітр В'ячеслав Молотокас, якому довічно заборонили займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом, інформує офіційний сайт УАФ.

Двадцятидев'ятирічний рефері, а також ще один ексфутболіст Сергій Кобзєв, пропонували гравцям і тренеру "Зорі" U-21 гроші за поразку від Динамо. Обоє виступали посередниками злочину, який не вдалося довести до кінця – 1 квітня 2019-го, за день до матчу, правоохоронці затримали підозрюваних в момент передачі грошей на загальну суму 20 тисяч гривень. Ще 55 тисяч повинні були перерахувати на банківську картку одного з футболістів одразу після передачі готівки. Решту – після проведення матчу.

До футболістів як "Зорі", так і "Динамо", жодних претензій від УАФ не було. Ба більше, керівництво луганського клубу вирішило преміювати гравців, які відмовилися здавати матч. Гра відбулася у заплановану дату та відповідала всім вимогам фейр-плей.

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