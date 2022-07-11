Ексбоса Формули-1, який був готовий "схопити кулю" за Путіна, звинуватили в шахрайстві: сума вражає

Наприкінці червня ексфункціонер Формули-1 шокував своєю заявою на підтримку президента Росії Володимира Путіна. Екклстоун несподівано зазначив, що готовий навіть "схопити кулю" за російського "фюрера".

Більше того, британський бізнесмен звинуватив Україну та її президента Володимира Зеленського в тому, що не було нічого зроблено для запобігання війні.

Зіткнувшись з шаленою критикою спортивного світу на свою адресу, колишній керівник Формули-1 змінив свою риторику та заявив, що йому шкода українців, які не заслуговують на війну та страждання.

Незважаючи на це, карма швидко наздогнала 91-річного функціонера. Прокуратура Великої Британії звинувачує його в махінаціях з іноземними активами на суму понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє AFP.

"Королівська прокурорська служба вивчила дані, передані Управлінням з податкових та митних зборів Великої Британії, та санкціонувала висування звинувачень у шахрайстві Бернарду Екклстоуну через незадекларовані активи за кордоном, які оцінюються сумою понад 400 мільйонів фунтів", - йдеться в повідомленні прокурорської служби.

Раніше слова Екклстоуна на підтримку президента РФ жорстко засудило нинішнє керівництво "королівських перегонів". А семиразовий чемпіон світу Льюїс Гемілтон заявив, що підтримка Путіна - поза його розумінням.

Екклстоун керував "Формулою-1" від 1978 до 2017 року;

У своїх інтерв'ю бізнесмен неодноразово хвалив режими Адольфа Гітлера та власне Путіна. 2019 року Екклстоун заявляв, що хотів би, щоб Путін захопив Європу.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України нинішнє керівництво виявилося значно розумнішим, ніж Екклстоун, та розірвало контракт на проведення етапу Гран-прі "Формули-1" на території країни-окупантки. Контракт "Формули-1" з Росією був розрахований до 2025 року. Від 2014 року етап відбувався в Сочі, від сезону-2023 Гран-прі Росії планували проводити на новій трасі "Ігора Драйв" під Санкт-Петербургом.

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