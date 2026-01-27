Ексчемпіон світу Гвоздик дізнався дату свого повернення в ринг та ім'я суперника

Олександр Гвоздик / © Associated Press

Реклама

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик дізнався дату свого наступного бою та ім'я суперника.

38-річний українець проведе поєдинок проти серба Радівоє Калайджича.

Цей бій відбудеться 1 лютого на вечорі боксу в Лас-Вегасі (США), повідомляє промоутерська компанія Zuffa Boxing.

Реклама

У послужному списку Гвоздика 21 перемога (17 – нокаутом) та дві поразки. Вперше він програв у жовтні 2019 року росіянинові Артуру Бетербієву, втративши титул WBC.

У червні 2020 року Гвоздик оголосив про завершення кар'єри, але після початку повномасштабного російського вторгнення до України вирішив повернутися на ринг.

Відновивши боксерську кар'єру, Олександр здобув три перемоги поспіль (над мексиканцем Жосуе Обандо, латвійцем Річардсом Болотніксом і бразильцем Ісааком Родрігесом).

Після цього у червні 2024-го Гвоздик програв американцю Давиду Бенавідесу в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі.

Реклама

Після поразки від Бенавідеса українець повернувся на ринг у квітні 2025 року, нокаутувавши американця Ентоні Голловея.

На рахунку 34-річного Калайджича 29 перемог (21 – нокаутом) та три поразки.

Зазначимо, що в межах боксерського вечора в Лас-Вегасі також виступить українець Сергій Богачук, який проведе бій з росіянином Раджабом Бутаєвим.

Раніше повідомлялося, що чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зіграв у футбол за "Полісся" та допоміг житомирському клубу перемогти фіналіста плейоф МЛС у товариському матчі.