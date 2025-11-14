Ексчемпіон світу, який викликав на бій Усика, провалив тест на допінг

Джозеф Паркер / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер здав позитивний тест на допінг.

Про це офіційно повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Сталося це в день останнього бою новозеландського боксера з британцем Фабіо Вордлі, який завершився достроковою поразкою Паркера.

"Вчора ввечері Добровільна антидопінгова асоціація (VADA) повідомила всім необхідним сторонам, що Джозеф Паркер отримав позитивний результат антидопінгового тесту, проведеного 25 жовтня в день його поєдинку з Фабіо Вордлі. Поки справа розслідується, додаткових коментарів наразі не буде", – йдеться в заяві.

За інформацією The Sun, в організмі Паркера було виявлено сліди кокаїну. Тепер йому загрожує дворічна дискваліфікація.

Нагадаємо, 26 жовтня Вордлі переміг Паркера технічним нокаутом у 11-му раунді та став обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє абсолютний чемпіон світу українець Олександр Усик.

Раніше Паркер неодноразово викликав на бій Усика і WBO навіть зобов'язала українця провести поєдинок з новозеландцем, але потім Олександру дозволили відтермінувати захист титулу, внасідок чого Джозефу довелося битися з Вордлі.