Ексчемпіон світу, який викликав на бій Усика, провалив тест на допінг
Джозеф Паркер здав позитивний допінг-тест на кокаїн у день поєдинку з Фабіо Вордлі.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер здав позитивний тест на допінг.
Про це офіційно повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions.
Сталося це в день останнього бою новозеландського боксера з британцем Фабіо Вордлі, який завершився достроковою поразкою Паркера.
"Вчора ввечері Добровільна антидопінгова асоціація (VADA) повідомила всім необхідним сторонам, що Джозеф Паркер отримав позитивний результат антидопінгового тесту, проведеного 25 жовтня в день його поєдинку з Фабіо Вордлі. Поки справа розслідується, додаткових коментарів наразі не буде", – йдеться в заяві.
За інформацією The Sun, в організмі Паркера було виявлено сліди кокаїну. Тепер йому загрожує дворічна дискваліфікація.
Нагадаємо, 26 жовтня Вордлі переміг Паркера технічним нокаутом у 11-му раунді та став обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє абсолютний чемпіон світу українець Олександр Усик.
Раніше Паркер неодноразово викликав на бій Усика і WBO навіть зобов'язала українця провести поєдинок з новозеландцем, але потім Олександру дозволили відтермінувати захист титулу, внасідок чого Джозефу довелося битися з Вордлі.