Ексчемпіон світу назвав топ-5 боксерів надважкої ваги – на якому місці Усик

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч розповів, хто, на його думку, зараз входить до п'ятірки найкращих боксерів надважкого дивізіону.

46-річний британець поставив на перше місце володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі, а чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика – на другу позицію. За його словами, українець повинен перемогти "Циганського короля", щоб заволодіти статусом найкращого у хевівейті.

До топ-5 боксерів надважкої ваги Фроч також включив Деонтея Вайлдера, Ентоні Джошуа та Чжана Чжилея.

"Я поставлю на перше місце Тайсона Ф'юрі. Я можу припустити, що Усик переможе Ф'юрі, але для мене Тайсон все одно перший номер, оскільки Олександру потрібно посісти це місце, перемігши його в бою, який, як я сподіваюся, відбудеться в лютому. Тоді ми все й дізнаємося, але я ставлю Ф'юрі на першу позицію. На мою думку, він повинен бути першим номером, виходячи з його досягнень. Усик – другий номер, тому що він переміг Ентоні Джошуа.

Я неохоче включаю Джошуа до топ-5. І це не тому, що я його хейтер. Я відштовхуюсь від його попередніх виступів та поразок. У будь-якому разі я ставлю Джошуа на четверте місце, оскільки він його заслуговує.

Третій номер – це Деонтей Вайлдер. Він провів три епічні поєдинки проти Ф'юрі та майже побив його в першому бою. Кого ж поставити на п'яте місце? Я думаю, що потрібно назвати Чжана Чжилея. Він вправний і хороший боєць", – наводить слова Фроча Eurosport.com.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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